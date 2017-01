POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mercedes-Benz von Unbekanntem beschädigt und weiter gefahren - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein Mercedes-Benz, der im Luisenring gegenüber einer Kirche stand, wurde am Sonntag, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß der Unbekannte gegen das Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell