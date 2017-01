POL-MA: Mannheim-Neckarau: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - ca. 8.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - In der Speyerer Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 16:25 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße. In Höhe der Hausnummer 27 fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden Peugeot eines 49-Jährigen auf, welcher wiederum auf den vor ihm wartenden Ford geschoben wurde. Der 22-jährige Ford-Fahrer sowie die anderen beiden beteiligten Autofahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell