POL-MA: Heidelberg: Nach Ladendiebstahl auf Detektiv losgegangen - Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes hält Tatverdächtigen fest

Heidelberg (ots) - Beim Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in der Hauptstraße wurde am Montag gegen 16.30 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Mannheim von einem Detektiv beobachtet. Als der Detektiv den Tatverdächtigen beim Verlassen des Geschäfts ansprach und ihn festhielt, stieß ihm der Tatverdächtige gegen den Brustkorb und anschließend ins Gesicht. Eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg konnte den jungen Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Wie sich herausstellte hatte der 24-Jährige eine Jacke und ein paar Sportschuhe im Wert von übwer 200 Euro eingesteckt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

