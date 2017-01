POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Einer 53-jährigen Radfahrerin wurde am Montagmittag, gegen 12:10 Uhr in der Bühler Straße ihre Handtasche gestohlen. Während die Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs war, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus ihrem Fahrradkorb ihre braune Handtasche. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl und entdeckte den Dieb, welcher sich zunächst hinter einem geparkten Auto versteckte. Als sie auf ihn zuging, rannte der unbekannte junge Mann über die Rastatter Straße hinweg zu einem dortigen Spielplatz, wo er dann über einen Zaun stieg und in Richtung Zähringer Straße samt dem Diebesgut flüchtete. In der Handtasche befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro, persönliche Dokumente und ein Smartphone im Gesamtwert von rund 500 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 15 bis 16 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, schlanke Statur, hatte auffallend dünne Beine. Er trug einen langen, dunkelblauen, taillierten Kapuzen-Anorak, evtl. mit braunem oder beigen Schriftzug im Schulterbereich auf dem Rücken, eine Blue-Jeans, weiße Turnschuhe und eine blau gemusterte Strickmütze mit Bommel.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem jungen Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Tel.: 0621/48971 in Verbindung zu setzen.

