POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unbekannte brechen in Büro und Pfarrbüro ein und versuchen anschließend in Schule einzudringen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Wieblingen (ots) - In der Wallstraße und in der Mannheimer Straße, kam es zwischen Freitag, 22 Uhr und Montag, 6:45 Uhr zu zwei Einbrüchen in Büroräume einer Kirche und zu einem versuchten Einbruch in eine Schule.

Indem sie zunächst ein Fenster einschlugen, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Büro einer Kirchengemeinde in der Wallstraße zu gelangen. Da dies jedoch scheiterte, verschafften sie sich schließlich durch Aufhebeln des Fensters Zutritt ins Innere. Aus einem Schrank entwendeten sie dann einen Beamer sowie einen Laptop und eine Taschenlampe. Anschließend schlugen sie ein weiteres Fenster ein und stiegen über dieses in das Pfarrbüro ein, aus welchem sie einen Tresor mit einem geringen Bargeldbetrag und persönlichen Dokumenten entwendeten. Zudem wurde ein Flachbildschirm gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. An den Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

In der Mannheimer Straße kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Schulgebäude. Die Unbekannten versuchten hier durch Einschlagen zweier Fensterscheiben in das Gebäude zu gelangen. Da dies scheiterte, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 oder dem Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen unter Tel.: 06221/83074-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell