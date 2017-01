POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Unbekannter bei Einbruch in Jugendzentrum durch Alarmanlage verjagt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In ein Jugendfreizeitzentrum in der "Waldpforte" wurde am frühen Montagmorgen kurz nach 4 Uhr eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Einwerfen eines Fensters Zutritt ins Innere. Da kurz darauf die Alarmanlage auslöste, ging der Unbekannte sofort flüchtig, ohne etwas entwendet zu haben. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht näher beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell