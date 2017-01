POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Im Kreuzungsbereich kollidiert - ca. 9.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - Eine 30-jährige Ford-Fahrerin verursachte am Montagabend an der Kreuzung Langer Schlag/Am Herrschaftswald einen Verkehrsunfall mit ca. 9.000 Euro Sachschaden. Als die Frau gegen 18:45 Uhr mit ihrem Auto den Herrschaftswald in Richtung Langer Schlag befuhr, missachtete sie an besagter Kreuzung die Vorfahrt, des von rechts kommenden Mitsubishi eines 80-Jährigen. Die Autos kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden dabei erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde jedoch niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell