POL-MA: Mannheim-Neckarau: Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen - über 14.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - An der Kreuzung Wörthstraße/Rosenstraße ereignete sich am Montagmorgen, gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem über 14.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 44-jähriger Peugeot-Fahrer war in der Wörthstraße in Richtung Rosenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Rosenstraße missachtete er die Vorfahrt, eines von rechts kommenden, 55-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Autos wurden hierdurch erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell