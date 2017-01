POL-MA: Heidelberg: Zwei Verletzte bei Crash - beide Autos nicht mehr fahrbereit

Heidelberg (ots) - Am Montag kurz nach 9 Uhr kam es auf der B 37/Vangerowstraße/Auffahrt zur Ernst-Walz-Brücke zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligte verletzt wurden. Eine 49-jährige Ford Focus-Fahrerin hatte eigenen Angaben zufolge den ordnungsgemäß fahrenden Mazda-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Beide klagten bei der Unfallaufnahme über Verletzungen, benötigten vor Ort allerdings keine medizinische Versorgung. Ford und Mazda waren nicht mehr fahrbereit; Abschleppunternehmen transportierten die Autos, an denen ein Gesamtschaden von 13.000 Euro entstand, ab.

