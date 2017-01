POL-MA: Hockenheim: Ausgelöste Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Zeugenhinweise erbeten

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Dienstag schlug ein bislang nicht bekannter Täter eine Fensterscheibe des Kindergartens in der Arndtstraße ein und löste dadurch die Alarmanlage aus. Streifenbesatzungen der Hockenheimer Polizei wie auch die Polizeihundeführer fuhren sofort das Objekt an, konnten jedoch den/die Einbrecher nicht mehr vorfinden. Diese hatten offenbar sofort nach Alarmauslösung "das Weite" gesucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Anwohner, die gegen 1.24 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Hockenheim unter

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell