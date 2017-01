POL-MA: Meckesheim: Einbrecher wollte offenbar nur Bargeld Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In die Räumlichkeiten eines christlich-ökumenischen Jugendverbandes in der Bahnhofstraße drangen in der Nacht zum Montag bislang nicht ermittelte Täter ein. Diese hatten an der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeschlagen, sich so Zugang verschafft und offenbar gezielt Büro und Verkaufsraum aufgesucht. Aus Wechsel- und Registrierkasse fielen den Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro in die Hände. Der angerichtete Sachschaden schlägt nach ersten Feststellungen mit rund 3.000 Euro zu Buche. Als tatrelevante Einbruchszeit dürfte Sonntagnachmittag, 15 Uhr bis Montagmittag, ca. 12.30 in Frage kommen. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336, oder dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell