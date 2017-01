POL-MA: Angelbachtal: Bewohner "schlägt" Einbrecher in die Flucht - Zeugen gesucht

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend schlug ein bislang nicht ermittelter Täter mit einem Holzbeil das Glas eines Fensters ein, wodurch der Bewohner der Einliegerwohnung in dem Anwesen im Lerchenweg aufmerksam wurde und das Licht einschaltete. Von der Anwesenheit offenbar überrascht, ließ der Einbrecher unvermittelt von seinem weiteren Vorhaben ab, warf das Holzbeil weg und flüchtete. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei wurde über den versuchten Einbruch sogleich in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen bzw. Anwohner, die gegen 19 Uhr am Montagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell