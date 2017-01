POL-MA: Wiesloch: Urlaubsabwesenheit ausgenutzt - Wohnungseinbruch

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Als die Geschädigte am Montagabend von einer mehrtägigen Reise zurückgekehrt war, musste sie feststellen, dass sich unbekannte Täter brachial Zutritt zu ihrer 2-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Münchäckerweg verschafft haben. Über die aufgewuchtete Balkontüre stiegen die Unbekannten ein und durchsuchten diverse Behältnisse. Ersten Angaben zufolge ließen die Täter eine Festplatte in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Als Tatzeitraum kommt Montag, 09. Januar bis Montag, 16. Januar in Betracht. Zeugen und/oder Bewohner des Mehrfamilienhauses, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

