POL-MA: Mannheim: Drei Männer wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am Freitag, 13.01.2017 erließ das Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen drei Männer im Alter zwi-schen 28 und 48 Jahren.

Diese stehen im dringenden Verdacht, am Donnerstagabend, 12.01.2017 in Maikammer (Rheinland-Pfalz) gemeinschaftlich einen hochwertigen BMW entwendet zu haben.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag vorläufig festgenommen, nachdem sie in Mannheim einen BMW zum Abtransport auf einen Lkw geladen hatten. Ermittlungen ergaben, dass der X5 wenige Stunden zuvor in Maikammer entwendet worden war. Die drei aus Litauen stammenden Männer wurden nach der Vorführung beim Haftrichter in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ob die Beschuldigten für weitere Autodiebstähle verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

