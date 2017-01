POL-MA: Heidelberg: Frontalzusammenstoß auf eisglatter Fahrbahn - ca. 12.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es aufgrund der vereisten Fahrbahn an der Einmündung Iqbal-Ufer/Auffahrt Ernst-Walz-Brücke zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 28-jähriger VW-Fahrer rutschte beim Linksabbiegen in einen entgegenkommenden, ebenfalls nach linksabbiegenden Mercedes eines 73-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden stark beschädigt, jedoch verletze sich glücklicherweise keiner der beiden Männer. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ca. 12.000 Schaden.

