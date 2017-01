POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher scheitert an Haustür - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der Versuch eines bislang unbekannten Täters, gewaltsam in ein Haus in der Bachstraße einzubrechen, scheiterte an der massiven und gut gesicherten Hauseingangstür und der stabilen Kellertür.

Der Unbekannte hatte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagnachmittag, 14 Uhr erfolglos versucht die Türen aufzuhebeln. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell