POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher Sachschaden waren am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall im Stadtteil Vogelstang zu beklagen. Eine 56-jährige Frau befuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Peugeot die Magdeburger Straße in Richtung Wallstadt. An der Einmündung zum Roßlauer Weg musste sie an der roten Ampel anhalten. Ein ihr folgender 50-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr ihr dabei ngebremst hinten auf. Die beiden Beteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die durch Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Sowohl der Peugeot als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell