POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Eisplatte fällt von Lastwagendach und beschädigt Auto

Heidelberg/BAB 5 (ots) - Durch eine von einem Lkw-Anhänger herabfallende Eisplatte wurde am Montagnachmittag auf der A 5 bei Heidelberg ein Verkehrsunfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden verursacht. Eine 55-jährige Frau fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A 5 in Richtung Karlsruhe. Beim Überholen eines Lkw-Gespanns in Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg löste sich von dessen Anhänger eine Eisplatte und fiel direkt vor der 55-Jährigen auf die Fahrbahn und stieß gegen deren Mercedes. Die Frau versuchte noch, den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, dieser fuhr jedoch weiter. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte der 41-jährige Fahrer schnell ermittelt werden. Dieser hatte den Unfall offensichtlich gar nicht bemerkt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

