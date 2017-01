POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall in der Fressgasse

Mannheim-Innenstadt (ots) - Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montagnachmittag in der Innenstadt. Ein 21-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem VW-Passat in der Fressgasse in Richtung Paradeplatz unterwegs. Als er in Höhe des Quadrats Q 4 am rechten Fahrbahnrand einparken wollte und hierzu anhielt, konnte der ihm folgende 40-jährige Mercedes-Fahrer noch rechtzeitig bremsen. Ein dahinter fahrender 22-jähriger Mann konnte seinen VW-Polo nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, fuhr auf den Mercedes auf und schob diesen auf den Passat. Dabei zog sich die 46-jährige Beifahrerin im Polo leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell