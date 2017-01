POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß mit zwei Autos und Straßenbahn

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Neckarstadt wurden vier Personen leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Ein 20-jähriger Fahranfänger war gegen 19 Uhr mit seinem BMW in der Lortzingstraße in Richtung Mittelstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Mittelstraße nahm er einer Straßenbahn der Linie 2, die in Richtung "Alter Messplatz" fuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Obwohl der 55-jährige Fahrer der Straßenbahn noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte, wurde der BMW mehrere Meter mitgezogen, kam dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 30-jährigen BMW-Fahrerin. Der 20-jährige BMW-Fahrer, der Straßenbahnfahrer und eine 38-jährige Mitfahrerin der 30-Jährigen wurden leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die 30-jährige Fahrerin des BMW wurde aufgrund ihrer Schwangerschaft zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Stadtbahn wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell