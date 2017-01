POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Auffahrunfall mit Straßenbahn

Mannheim-Feudenheim (ots) - Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden von über 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen Auto und Straßenbahn am Montagabend im Stadtteil Feudenheim. Ein 35-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi in der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Abbiegen in die Görrestraße hielt er verbotswidrig auf den Straßenbahngleisen. Eine von hinten herannahende Straßenbahn gab noch Warnsignal. Trotz Gefahrenbremsung gelang es der 29-jährigen Straßenbahnfahrerin nicht mehr anzuhalten und fuhr dem Audi auf. Dabei erlitt der Fahrer des Audi leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme bis ca. 19.30 Uhr unterbrochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell