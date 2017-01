POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen; Pressemitteilung Nr. 2

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der 66-jährige Fahrradfahrer, der am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist noch im Laufe des Montages in einer Heidelberger Klinik verstorben.

