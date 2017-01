POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: In zwei Wohnhäuser in der Rheintalstraße eingebrochen - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) - In der Rheintalstraße brachen bislang unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 12:40 Uhr und 19:20 Uhr in zwei Wohnhäuser ein.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sämtliche Räumlichkeiten wurden von den Einbrechern durchsucht. Vermutlich entwendeten sie mehrere Schmuckstücke von bislang unbekanntem Wert. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Anschließend brachen sie auf unbekannte Art und Weise in ein weiteres Wohnhaus ein. Die Einbrecher drangen hier in beide Wohnungen des Hauses ein und dursuchten mehrere Räume nach Brauchbarem. Aus einer der Wohnungen wurden ebenfalls mehrere Schmuckstücke von bislang unbekanntem Wert gestohlen. Ein Tresor, in welchem sich Schmuck, diverse persönliche Dokumente und ausländisches Bargeld befanden, erbeuteten die Unbekannten aus der anderen Wohneinheit des Anwesens. Zudem wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und eine hochwertige Halskette gestohlen. Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

