POL-MA: Mannheim-Käfertal: Dodge-Fahrer von Fahrbahn gedrängt - unbekannter Fahrzeugführer geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Hafenbahnstraße in Höhe der Boveristraße, ereignete sich am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Dodge-Fahrer befuhr die Hafenbahnstraße in Richtung Käfertal, als ihm kurz nach einer dortigen Brücke ein dunkler PKW entgegenkam. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr plötzlich über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn, sodass der junge Autofahrer mit seinem Dodge nach rechts ausweichen musste und hierbei in die Leitplanke geriet. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt einfach fort. Am Dodge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des dunklen PKW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell