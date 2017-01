POL-MA: Mühlhausen: 24-Jährige kam ins Schleudern - Auto Totalschaden

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei ihrer Fahrt in der Nacht zum Montag auf der B 39 aus Richtung Eichtersheim kommend geriet eine 24-jährige Nissan-Fahrerin urplötzlich in den Grünstreifen, lenkte auf der schneebedeckten Fahrbahn gegen und geriet ins Schleudern. Sie krachte mit ihrem Wagen gegen die Leitplanken, bevor das Auto auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die junge Frau zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Ihr Auto, an dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell