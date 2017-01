POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in Telefonladen - Alarm schlägt offenbar Täter in die Flucht - Hinweise erbeten

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Montag gegen 1.20 Uhr löste der Alarm eines Telefonladens in einem Einkaufszentrum in der Hertzstraße aus. Bislang nicht ermittelte Täter schlugen die Scheibe ein, drangen allerdings nicht in die Räumlichkeiten ein. Unverrichteter Dinge ließen die Einbrecher ab und flüchteten. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Eine Fahndung der Polizei wurde eingeleitet. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell