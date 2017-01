POL-MA: Heidelberg: Firmeneinbruch in Rohrbach-Süd - Polizei ermittelt

Heidelberg (ots) - Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeuteten bislang nicht bekannte Täter bei einem Firmeneinbruch in der Nacht zum Samstag in der Tullastraße. Nach dem Einschlagen einer Scheibe stiegen die Unbekannten ein und durchsuchten die Büroräume. Aus einem vorgefundenen Lederetui sowie aus einer Münzkasse ließen sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen. In welcher Höhe Sachschaden entstand und ob ggfs. weitere Utensilien gestohlen wurden, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstag, 17 Uhr verdächtige Beobachtungen im Heidelberger Stadtteil Rohrbach-Süd gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter Tel.: 06221/3418-0, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell