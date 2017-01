POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Bei Schneefall von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am Sonntagabend auf der L534 zwischen Neckargemünd und Heidelberg-Ziegelhausen. Eine 58-jährige Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der L534 in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Schleuse Schlierbach kam sie, vermutlich aufgrund schlechter Sicht durch Schneefall, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen auf dem dortigen Parkplatz stehenden Mercedes. Ein 45-jähriger Mann, der hinter der geöffneten Fahrertür des Mercedes stand, wurde von der Tür erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt er Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch die Fahrerin des Opel und ihre 28-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell