POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Bei Linksabbiegen Unfall verursacht

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Zwei Verletzte und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag im Stadtteil Kirchheim. Ein 23-jähriger Mann fuhr kurz nach 15 Uhr mit seinem BMW auf dem Cuzarring in Richtung Sandhausen. An der Kreuzung zum Stückerweg bog er bei grüner Ampel nach links ab und stieß mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Skoda-Fahrer zusammen, dessen Ampel ebenfalls Grünlicht zeigte. Der Skoda schleuderte nach rechts und kam im Grünstreifen an einer Schallschutzwand zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Ihre Autos waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt. In beiden Fahrzeugen hatten die Airbags ausgelöst. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell