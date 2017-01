POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vermisster 66-Jähriger tot aufgefunden

Mannheim-Rheinau (ots) - Seit dem 12.12.2016 wurde der 66-jährige Georg G. aus Mannheim-Rheinau vermisst, wir berichteten am 14.12.2016. Ein Zeuge teilte am Sonntagmittag der Polizei telefonisch mit, dass er eine leblose Person im Pfingstbergweiher treiben sah. Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um den Vermissten, dieser konnte nur noch tot geborgen werden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Ich bitte um Löschung der veröffentlichten Lichtbilder in Ihrem online-Bestand.

