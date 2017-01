POL-MA: Heidelberg: Zwei Taschendiebe festgenommen - Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Heidelberg (ots) - Zwei Taschendiebe im Alter von 18 und 21 Jahren wurden am Freitag auf dem Bismarckplatz festgenommen. Das Duo hatte zuvor einer 16-Jährigen kurz vor 17 Uhr das Handy aus der rechten Jackentasche gezogen und anschließend in Richtung Adenauerplatz weggelaufen. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl kurz darauf in der Straßenbahn und erstatte an der Sonderwache am Bismarckplatz Anzeige. Im Rahmen der Fahndung konnte das Duo auf der Nordseite des Bismarckplatzes angetroffen und festgenommen werden. Der 21-jährige Tatverdächtige holte dabei das zuvor gestohlene Handy aus der Tasche und versuchte es wegzuwerfen. Während des Transports zur Dienststelle beleidigte der 21-Jährige dann mehrfach die Beamten. Beim Öffnen der Autotür trat er zudem nach den Polizisten. Ein anschließender Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Tatverdächtigen wurde ein weiteres Handy aufgefunden. Da auch hier Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Mobiltelefon aus einem Diebstahl stammt, wurde es sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

