POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Jungbulle "ausgebüxt" - in Schlachthof zurückgeführt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Kaum ihren "Augen trauen" wollten zwei Streifenbeamte, als ihnen am Samstag um 0.50 Uhr in der Güterbahnhofstraße ein Jungbulle entgegenkam, der ein meterlanges Seil hinter sich her schleifte. Wie sich herausstellte war das Tier aus dem nahegelegenen Schlachthof am Neuen Weg ausgebüxt. Mit Hilfe eines verständigten Metzgers gelang es, den scheuern, widerspenstigen Bullen zum Schlachthof zurück zu führen, so dass das Tier nach etwa einer Stunde wieder "hinter Gittern" war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell