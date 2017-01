POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zahleiche Müllcontainer angezündet - drei Tatverdächtige festgenommen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmorgen zwischen 1.15 und 3.45 Uhr wurden von bis dahin unbekannten Tätern mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich um 3.50 Uhr drei Tatverdächtige im Alter von 25, 27 und 30 Jahren, alle wohnhaft in Schwetzingen, in der Nähe eines Tatortes entdeckt und festgenommen werden. Eine Zeugin hatte um 1.15 Uhr mitgeteilt, dass eine Gruppe von zwei bis drei Personen auf dem Schulhof der Nordstadtschule ein Feuer entfachen würde. Beim Eintreffen stand ein großer Müllcontainer in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Um 3.13 Uhr meldete ein weiterer Zeuge erneut Feuer auf dem Schulhof. Wie sich herausstellte, war ein weiterer Container angezündet worden. Noch während der Löscharbeiten wurde um 3.22 Uhr ein weiterer Brand in der Friedrich-Ebert-Straße mitgeteilt. Dort waren zwei Müllcontainer in Brand gesetzt worden und drohten auf Bäume überzugreifen. Um 3.39 Uhr brannte eine Containertonne in der Collinistraße und um 3.47 Uhr in der Weinbrennerstraße. Hier wurde ein daneben geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen nach der Festnahme wurden mehrere Feuerzeuge, Zeitungspapier sowie Alkohol gefunden und sichergestellt. Die Tatverdächtigen machten keine Angaben zu den Tatvorwürfen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und im Laufe des Vormittags nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schwetzingen war mit drei Fahrzeugen und elf Wehrmännern im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell