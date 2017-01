POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungseinbruch Bargeld und Uhr erbeutet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Münchäckerweg erbeutete ein Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine wertvolle Uhr. Der Täter hatte am Samstag zwischen 18.50 und 20.20 Uhr eine Balkontüre aufgehebelt und war in die Wohnung eingestiegen. Dort durchwühlte er sämtliche Schubladen und Schränke. Als der Bewohner zurückkehrte, entdeckte er gleich die offenstehende Balkontür und verständigte die Polizei. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen, die weiteren Ermittlungen führt die EG Eigentum. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell