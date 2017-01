POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Schneeglätte Kontrolle verloren und in Böschung gefahren - zwei Leichtverletzte - Auto total beschädigt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Rheinhäuser Straße verlor am Samstag gegen 8.30 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Ford Fiesta und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei rutschte sie über eine Böschung, drehte sich und kam auf einem Feldweg zu Stehen. Die Fahrerin sowie eine zwölfjährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus in Schwetzingen ambulant behandelt werden mussten. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

