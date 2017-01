POL-MA: Mannheim: Zwei Tatverdächtige nach mehreren Diebstählen festgenommen - Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen

Mannheim (ots) - Nach mehreren Diebstählen wurden am Samstag kurz vor 14 Uhr zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 55 Jahren festgenommen. Das Duo steht im dringenden Verdacht in zwei Geschäften in der Friedrich-Ebert-Straße zwei Mobiltelefone und eine Winterjacke entwendet sowie versucht zu haben, einer Angestellten die Geldbörse zu stehlen. In einem Sonnenstudio wurde ein Handy, das hinter dem Tresen abgelegt war entwendet. Aus dem Lagerraum einer Markthalle würde eine schwarze Jacke gestohlen. Als eine Angestellte bemerkte, dass der 23-Jährige ihr die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen hatte, sprach sie den Dieb an worauf dieser den Geldbeutel zurückgab. Als der verständigte Ladendetektiv hinzukam wehrte sich der Tatverdächtige und schlug ihm ins Gesicht. Trotzdem gelang es dem Detektiv den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die entwendete Jacke wurde sichergestellt. In einer Besuchertoilette konnten das zuvor gestohlene sowie ein weiteres Handy aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell