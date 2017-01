POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Bei Raubüberfall Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Opfer eines Raubüberfalls wurde am Sonntag kurz nach 3 Uhr ein 26-jähriger Mann aus der Pfalz. Der Geschädigte war zu Fuß auf der Riedfeldstraße in Richtung Ludwig-Jolly-Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Täter von hinten überfallen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Als er seine Hände aus der Jacke nahm, fiel sein Geldbeutel auf den Boden. Der Unbekannte hob die Geldbörse auf und entnahm daraus das Bargeld in Höhe von über 200 Euro. Anschließend flüchtete er in Richtung Pyramidenstraße.

Das Opfer konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 178 cm groß, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare. Er trug blaue Sneaker der Marke "Nike" und war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose und einer schwarzen Winterjacke.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell