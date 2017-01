POL-MA: Heidelberg: In Haltestelle geschleudert - Sachschaden ca. 30.000 Euro - Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots) - Sachschaden von insgesamt ca. 30.00 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntagmorgen um 2 Uhr auf der Montpellierbrücke. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs, als er von einem daneben fahrenden Auto touchiert wurde. Dadurch verlor der Fahrer beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in die dortige Straßenbahnhaltestelle. Dabei wurde die Scheibe der Haltestelle auf einer Länge von ca. 20 Meter zerstört. Ein Pfosten wurde gegen die gegenüberliegende Seite der Haltestelle geschleudert und dadurch eine weitere Scheibe zerstört. An dem BMW entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Die Montpellierbrücke musste während der Reinigungsarbeiten in Richtung Stadtmitte bis 4 Uhr voll gesperrt werden. Zur Reinigung der mit Glassplittern übersäten Fahrbahnen waren auch die Berufsfeuerwehr und die RNV im Einsatz. Die Stadtwerke kümmerten sich um die frei liegenden Kabel einer umgefahrenen Laterne. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell