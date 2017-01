POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Stichweg zwei Laternen und Gartenzaun beschädigt und dann "steckengeblieben" - Fahrer über zwei Promille

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In einem lediglich für Fußgänger zugänglichen Stichweg zwischen der Bergstraße und der Anne-Frank-Straße ist ein 24-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag kurz vor 1.30 Uhr gegen zwei Laternen und einen Metallzaun gefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Nachdem aufgrund der Enge kein Durchkommen mehr möglich, stieg der Fahrer aus und ging zu Fuß davon. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, kurze Zeit später meldete sich auch telefonisch der Fahrer und teilte mit, dass er sein Auto falsch abgestellt habe. Der 24-Jährige konnte schließlich im Frankenweg angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

