POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen zu Unfallhergang gesucht - Unfallschaden ca. 8.000 Euro

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Landstraße/Landesstraße 599 ereignete, sucht die Polizei. Nach den bisherigen Unfallermittlungen fuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Daihatsu auf der Mannheimer Landstraße und bog vermutlich bei Rotlicht der Ampel nach links auf die L 599 ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Suzuki eines entgegenkommenden und geradeaus fahrenden 51-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An dem Daihatsu entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Schwetzingen war mit vier Fahrzeugen und zehn Werkleuten zu den Absperr- und Reinigungsmaßnahmen im Einsatz. Das ausgetretene Öl und Kühlmittel musste durch eine Spezialfirma gebunden und entfernt werden. Die Arbeiten dauerten bis gegen 18.45 Uhr an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell