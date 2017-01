POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei BMW aufgebrochen und Bordcomputer mit Navi, Lenkräder und Tacho entwendet - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter zwei in der Straße Am Fischgrund und im Rosenweg geparkte BMW aufgebrochen indem sie die hinteren Dreiecksfenster einschlugen. Aus einem Fahrzeug wurden das Funktionslenkrad, der Bordcomputer mit Navigationssystem und der digitale Tachometer fachgerecht ausgebaut. Aus dem zweiten BMW wurde das Lenkrad gestohlen, eventuell wurden die Täter hier bei der weiteren Tatausführung gestört. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die im fraglichen zweitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

