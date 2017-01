POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag um 11.50 Uhr an der Einmündung Friedrich-Dürr-Straße/Lilienthalstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi war nach rechts in die Lilienthalstraße abgebogen. Dabei kam es zur Berührung mit einem 72-jährigen Radfahrer, der bei zu Boden stürzte. Der Radler erlitt dabei leichte Verletzungen, er wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in eine Krankenhaus gebracht. Da der genaue Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell