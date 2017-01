POL-MA: Mannheim - Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mannheim (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, gegen 21:08 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, in dessen Verlauf der Fußgänger tödlich verletzt wurde. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wachenburgstraße von Rheinau kommend in Fahrtrichtung Hochstätt. Nach jetzigem Ermittlungsstand querte in Höhe der Frühlingstraße ein 70-jähriger Fußgänger vermutlich bei Rot die dortige Lichtzeichenanlage und wurde von dem Pkw frontal erfasst. Durch die Kollision wurde der Fußgänger tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste medizinisch in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Verkehrsunfallaufnahme in Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell