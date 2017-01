POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruchszahlen deutlich gesunken - Maßnahmen der Polizei zeigen Wirkung - hoher Kräfteeinsatz

Mannheim (ots) - Das Intensivkonzept des Polizeipräsidiums Mannheim zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität ist erfolgreich. Mit zahlreichen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen über die Weihnachtsfeiertage, den Jahreswechsel und dem verlängerten Dreikönigswochenende konnte ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zu 2015/2016 erzielt werden.

Mit hohem Kräfteeinsatz und vielen Überstunden waren die Beamten in den Wohngebieten und Brennpunkten im Rhein-Neckar-Kreis sowie den Stadtgebieten Heidelberg und Mannheim unterwegs. In zahlreichen Gesprächen mit den Bewohnern verteilten sie ca. 800 Plakate und führten mehrere hundert Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Unmittelbar vor, während und nach Weihnachten waren allein zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität in Sonderschichten über 300 Beamte unterwegs, die annähernd 2.300 Überstunden erbrachten.

So sank die Zahl der gemeldeten Einbrüche in diesem Zeitraum von ca.150 Fällen im Vorjahr auf etwa 90. Allein an Weihnachten wurde eine Minderung um zwei Drittel von 60 (2015) auf 20 registrierte Einbrüche erreicht.

Alle Tipps erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de und im Rahmen einer kostenlosen Beratung bei einer der beiden Beratungsstellen:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Mannheim: 0621/174-1212 oder Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Heidelberg: 06221/99-1234

Dort können Sie auch kostenlose Vor-Ort-Beratungstermine bei Ihnen zu Hause vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell