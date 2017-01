POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag auf der L 597 bei Ladenburg wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit seinem BMW in Schlangenlinien auf der L 597 von Wallstadt in Richtung Schriesheim. An der Ausfahrt Ladenburg-West missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer entgegenkommenden 60-Jährigen zusammen, die mit ihrem Nissan an der Ampel links abbiegen wollte. Dabei wurden die Fahrerin des Nissan und ihr 61-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Marihuanageruch beim 61-jährigen Unfallverursacher. Zudem machte er einen desorientierten Eindruck und gab an, wegen einer Erkrankung Medikamente einnehmen zu müssen. Ein Alkoholtest bei ihm verlief negativ. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, inwiefern eine Medikamenten- oder Drogenbeeinflussung unfallursächlich gewesen sein könnte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell