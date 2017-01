POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) - Eine 47-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Innenstadt leicht verletzt. Die Frau fuhr kurz nach 12 Uhr mit ihrem Fahrrad verbotswidrig auf dem Gehweg zwischen den Quadraten Q 6/ Q 7 in Richtung S 6. An der Einmündung Q 6/ R 7 fuhr sie, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, auf die Fahrbahn und stieß dabei mit einer 24-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die zwischen Q 6 und R 6 in Richtung Friedrichsring fuhr. Die Radlerin stürzte und zog sich Prellungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell