POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Mannheim-Feudenheim (ots) - Zwei leichtverletzte Beteiligte und Sachschaden von rund 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen im Stadtteil Feudenheim. Ein 50-jähriger Mann war kurz vor acht Uhr mit seinem Dacia in der Neckastraße in Richtung Banater Straße unterwegs. An der Einmündung zur Banater Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer 59-jährigen Toyota-Fahrerin zusammen, die die Banater Straße befuhr und deren Ampel Grün zeigte. Dabei erlitt die Fahrerin des Toyota Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der Dacia-Fahrer wurde leicht verletzt, begab sich allerdings selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell