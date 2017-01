POL-MA: Heidelberg: Einbruch "Am Grünen Hag"

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag suchten bislang unbekannte Täter eine Kindertagesstätte in der Straße "Am Grünen Hag" im Heidelberger Stadtteil Schlierbach heim. Wie sich die Unbekannten Zugang zu dem Anwesen verschafft haben, ist derzeit noch nicht geklärt. Im Innern wurden verschiedene Gruppenräume nach Brauchbarem durchsucht. Gestohlen wurde ein Laptop sowie verschiedene Lebensmittel. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern noch an. Der Einbruch müsste in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr bis Donnerstagfrüh, ca. 7.15 Uhr erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter Tel.: 06221/99-1700 erbeten.

