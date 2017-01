POL-MA: Dossenheim: Schulhauseinbruch in Dossenheim - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr brachen bislang nicht ermittelte Täter in die Kurpfalzschule in der Lessingstraße ein. Als der Hausmeister am Morgen das Schulgelände betrat, stellte er die offenstehende Türe des Haupteingangs sowie die Zugänge zu seinem Büro sowie des Sekretariats fest. Sämtliche Behältnisse und Schränke, auch des Lehrerzimmers, wurden durch die Unbekannten durchsucht und bisherigen Erkenntnissen zufolge Bargeld in Höhe von rund 200 Euro gestohlen. Die Verantwortlichen schließen nicht aus, dass sich die Unbekannten nach Schulende in dem Gebäude haben einschließen lassen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell