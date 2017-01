POL-MA: Neckargemünd: Einbruch in Kindertagesstätte

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Donnerstag war die Kindertagesstätte in der Eichendorffstraße das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Über eine aufgehebelte Terrassentüre gelangten die Täter ins Innere der Einrichtung, durchsuchten eine Vielzahl von Behältnissen und erbeuteten schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Der Stadt Neckargemünd entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Als tatrelevante Einbruchszeit kommt Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr bis Donnerstagfrüh, ca. 7.20 Uhr in Betracht. Zeugen und/oder Anwohner, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell